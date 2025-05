Brand in een loods aan de Koperwerf in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In een loods aan de Koperwerf in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur door onbekende oorzaak brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden waren ter plaatse om te blussen, aldus de Veiligheidsregio Haaglanden.

Omstreeks 04.00 uur was de brand onder controle. Bij de brand was een elektrisch voertuig betrokken, aldus de veiligheidsregio. Een specialistisch team van de brandweer heeft het voertuig geblust. Ook is een drone ingezet om te kijken of de brand in het dak heeft gezeten. Dit bleek niet het geval.

Vanwege de vrijgekomen rook is een nabijgelegen zorglocatie ontruimd. Er wordt nog gekeken of de bewoners kunnen terugkeren of dat ze de nacht op een andere plek moeten doorbrengen.