Getroffene explosie Purmerend: we zijn alles kwijt

PURMEREND (ANP) - "We zijn alles kwijt", zegt een van de bewoonsters van de woningen aan de Maasstraat in Purmerend, waar zondagochtend vroeg een explosie brand veroorzaakte. De vrouw, die anoniem wil blijven, woonde in een van de aangrenzende huizen die voorlopig onbewoonbaar zijn verklaard. Ze staat maandag even bij haar huis en vertelt dat ze na de ontploffing het zwaargewonde slachtoffer opving, dat volgens haar ernstige brandwonden had. "Ik heb hem opgepakt en onder de douche gezet in het huis ernaast", vertelt de vrouw.

Ze heeft geen idee wat er is gebeurd en kent de bewoners van het huis waar de explosie was niet goed. "We zeiden alleen gedag, verder niet." De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag wakker van een harde knal. "We waren laat thuis en lagen net te slapen, toen we een luide knal hoorden. Ik keek door het raam en zag verder niks, dus ik dacht het zal wel. Totdat ik de buurvrouw keihard hoorde roepen dat haar zoon vastzat op zolder. Toen ik buiten kwam, zag ik allemaal mensen bellen."