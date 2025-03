Brand in meerdere woningen Delft, 1 persoon naar ziekenhuis

DELFT (ANP) - Een brand die dinsdagavond rond 20.30 uur uitbrak aan de Nieuwstraat in het centrum van Delft (Zuid-Holland) is overgeslagen naar andere panden en nog niet onder controle. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Meerdere bovenwoningen in de Nieuwstraat staan in brand en ook is het vuur overgeslagen naar twee woningen aan de Wijnhaven. Meerdere mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. In verband met mogelijk instortingsgevaar is de Nieuwstraat afgesloten.

Ongeveer tien mensen moesten hun woningen verlaten en worden opgevangen in het stadhuis van de stad. Een noodteam van het Rode Kruis helpt bij de opvang.

De brandweer is met veel personeel en materieel bezig de brand te blussen. Met een drone met warmtebeeldcamera wordt gekeken waar de brandhaarden zijn. Er komt veel rook vrij bij de brand. Mensen in de directe omgeving krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.