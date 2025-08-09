ECONOMIE
Brand in Mezquita, historische voormalige moskee Cordoba

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 3:19
anp090825002 1
CORDOBA (ANP) - In de wereldberoemde Mezquita van het Spaanse Cordoba is brand uitgebroken. Sociale media tonen beelden van een brandend dak van het historische gebouw, dat nu een kathedraal is, maar ooit de belangrijkste moskee van het toenmalige Moorse Spanje was.
De Mezquita staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Met ongeveer 23.000 vierkante meter is het gebouw een van de grootste voormalige moskeeën ter wereld. Het interieur staat bekend om zijn hoefijzervormige bogen op honderden pilaren. De Mezquita trekt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers.
