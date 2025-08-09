Azerbeidzjan en Armenië tekenen vredesverklaring in Witte Huis

WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - President Ilham Aliyev van Azerbeidzjan en premier Nikol Pasjinjan van Armenië hebben samen met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis een vredesverklaring getekend. Deze is volgens Aliyev een eerste stap naar een vredesakkoord.

De verklaring beoogt een eind te maken aan een conflict van 35 jaar, dat met name ging om Karabach, een vooral door Armeniërs bewoonde enclave in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan bezette het gebied in 2023, waarna meer dan 100.000 Armeense inwoners naar Armenië vluchtten.

Volgens Trump komt er een eind aan de gevechten, zal er handel worden gedreven en zullen er diplomatieke betrekkingen worden onderhouden.

Aliyev en Pasjinjan prezen de Amerikaanse president voor zijn bemiddeling en kondigden aan hem te zullen voordragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.

De Verenigde Staten sloten met elk van de landen ook een handelsakkoord, volgens Trump "om de samenwerking op het gebied van energie en technologie uit te breiden".