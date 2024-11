Brand in Russisch vliegtuig na landing in Turkije

ANTALYA (ANP) - Een Russisch passagiersvliegtuig vatte zondagavond vlam vlak na een landing op de luchthaven van Antalya, in het zuiden van Turkije. Meer dan negentig inzittenden werden geëvacueerd en er vielen geen gewonden.

De brand brak uit in de linkermotor van het vliegtuig, volgens het Turkse ministerie van Transport. Het vliegtuig, een Sukhoi Superjet-100, was van de luchtvaartmaatschappij Azimuth Airlines en steeg op vanuit de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, aldus het ministerie. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu zei een luchthavenfunctionaris dat de brand snel was geblust.

Volgens vluchtvolgwebsite FlightRadar24 was het toestel zeven jaar oud. Rusland heeft een tekort aan vliegtuigen door westerse sancties die zijn opgelegd na de invasie in Oekraïne door Rusland in 2022.