Australische zwemster McKeon met pensioen

SYDNEY (ANP) - De Australische zwemster Emma McKeon gaat op 30-jarige leeftijd met pensioen. "Vandaag stop ik officieel met wedstrijdzwemmen", zei ze op Instagram. In haar bericht zei McKeon dat ze voor de Olympische Spelen in Parijs al wist dat dat haar laatste Spelen zouden zijn. "De maanden daarna hebben me de tijd gegeven om na te denken over mijn leven en na te denken over hoe ik wilde dat mijn toekomst in het zwemmen eruit zou zien", aldus McKeon.

McKeon won in haar carrière zes gouden medailles, drie zilveren en vijf bronzen op de Olympische Spelen van Rio, Tokio en Parijs. Het Australische Olympisch Comité noemde haar "al meer dan tien jaar een cruciaal onderdeel van het Australische zwemmen".