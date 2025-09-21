ECONOMIE
Brand in strandpaviljoen Castricum onder controle

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 10:37
CASTRICUM (ANP) - De zeer grote brand in een strandpaviljoen in het Noord-Hollandse Castricum is onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Een derde van de strandtent is volledig afgebrand.
De brand woedde in strandpaviljoen Club Zand aan de Zeeweg. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Wie er last van had, kreeg het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.
De Veiligheidsregio meldde eerder nog dat de brand door de harde wind bleef uitbreiden en dat de verwachting was dat het blussen zeker nog enkele uren zou duren.
