Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

In een relatie hoeft het natuurlijk niet op een weegschaaltje, maar je wilt ook niet dat jij steeds degene bent die toegeeft, die de rotklusjes opknapt of die zegt: kies jij maar, maakt mij niet uit. Het lijkt misschien liefdevol, maar uiteindelijk houd je het niet vol.

Uit onderzoek blijkt dat inzet en inspanning in een relatie cruciaal zijn. In 2014 werd bij bijna 800 echtparen aangetoond dat zowel de eigen inspanning als die van de partner direct samenhing met de kwaliteit van het huwelijk en zelfs met de kans op scheiding. Met andere woorden: liefde werkt twee kanten op.

Toch raken overgivers, zoals ze ook wel worden genoemd, vaak verstrikt in een patroon waarbij ze blijven geven zonder dat er iets terugkomt. Dat voelt uiteindelijk meer als leeggezogen worden dan als liefhebben. Als jij je hierin herkent, kan het nuttig zijn stil te staan bij twee veelvoorkomende signalen.

Een eerste teken is dat je wrok begint te voelen. Onderzoek uit 2022 liet zien dat mensen soms grote offers brengen voor hun partner, zelfs zonder iets terug te verwachten. Dat is mooi, maar wanneer dat voortdurend eenrichtingsverkeer blijft, ontstaat er bittere teleurstelling. Vraag jezelf daarom eerlijk af: geef ik omdat ik dat wil of omdat ik hoop dat de ander mij terug liefheeft? Als het laatste het geval is, is het tijd om te stoppen en te onderzoeken of je geeft uit angst voor verlating of om niet goed genoeg te zijn.

Overcompenseren

Een tweede signaal is overcompenseren. Een studie uit 2025 toonde aan dat de grootste angst in relaties is dat je niet aan de verwachtingen voldoet. Voor overgivers betekent dat vaak: nóg harder je best doen, nóg meer zorgen, nóg meer opvangen. Dat voelt als liefde, maar in feite is het een manier om je waarde te bewijzen. Stel jezelf de vraag: zou ik dit ook doen als ik me zeker en veilig voelde? Zo niet, dan is het beter om die energie in jezelf te steken in plaats van in pleasen.

Veel geven hoeft niet verkeerd te zijn, zolang het in balans is. Maar gezonde relaties draaien om wederkerigheid. Wie zichzelf voortdurend wegcijfert, raakt uitgeput en ontevreden. De eerste stap naar verandering is bewustwording: herkennen wanneer je te veel geeft en leren dat je liefde en waarde niet afhankelijk zijn van hoeveel je voor een ander doet.