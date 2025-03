Brand in Zeeuws natuurgebied onder controle

CLINGE (ANP) - De brand in een natuurgebied tussen Clinge en Kapellebrug in Zeeland is onder controle. Een gebied ter grootte van drie voetbalvelden is verbrand, meldt de veiligheidsregio.

De brand werd even na 14.00 uur gemeld. Er waren meerdere brandhaarden midden in het bos en die waren lastig te bereiken. De brandweer kreeg bij de bestrijding van het vuur hulp uit omringende plaatsen en van brandweerlieden uit België. Ook zal een Belgisch team met een drone het gebied controleren op brandhaarden.

De brandweer heeft de randen van het gebied nat gemaakt om te voorkomen dat het vuur weer oplaait.