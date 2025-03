Hollandse 100: 340.000 euro voor onderzoek naar lymfeklierkanker

HEERENVEEN (ANP) - Deelnemers aan de Hollandse 100, een schaats-, fiets- en wandelevenement, hebben zondag in Heerenveen 340.201 euro opgehaald voor onderzoek naar lymfeklierkanker. De organisatie, Lymph&Co, spreekt van een indrukwekkend eindbedrag.

Aan het evenement, dat plaatsvond in en om schaatsstadion Thialf, deden 656 deelnemers mee verdeeld over 85 teams. Ze werden ondersteund door dertig enthousiaste vrijwilligers in een "sfeer van energie en verbondenheid", aldus de organisatie.

Onder de deelnemers bevonden zich onder anderen prins Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, zanger Simon Keizer en voormalig topschaatsster Marianne Timmer. Het betrof de negende editie van het evenement.

Tijdens het evenement zondag maakte prinses Margriet een val op het ijs van Thialf waardoor de 82-jarige prinses een breuk opliep in haar bovenarm. Prins Bernhard is de oprichter en voorzitter van Lymph&Co.