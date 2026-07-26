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Brand in zuidwesten Frankrijk verwoest 240 woningen

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 17:00
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BORDEAUX (ANP/RTR/AFP) - De natuurbrand in het Franse gebied Gironde heeft daar volgens de autoriteiten al zo'n 240 woningen verwoest. Vooral de gemeente Le Porge, ten westen van Bordeaux, is zwaar getroffen.
Het vuur in de zuidwestelijk gelegen Gironde heeft ondanks de grootschalige inzet van brandweerlieden een gebied met een omvang van 42.000 hectare verwoest. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd.
De Franse politie gaf beelden vrij waarop te zien is hoe agenten 's nachts huizen afgaan in Marcheprime en Cestas. Bewoners krijgen het verzoek te vertrekken.
Treinverkeer onderbroken
De branden hinderen ook het verkeer in de regio. Zo is een traject van 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens gesloten en is het treinverkeer ten zuiden van de stad onderbroken.
Er zijn berichten dat mensen misbruik maken van de massale uittocht van inwoners. De politie arresteerde dit weekend een man die 44 flessen wijn zou hebben gestolen uit een verlaten woning.
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