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Wiebes snelste in drie etappes op rij en wint Ronde van Polen

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 17:01
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LUBLIN (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Daarmee stelde ze de winst van de ronde veilig. De 27-jarige Mijdrechtse van SD Worx-ProTime was na 102 kilometer in de sprint in Lublin opnieuw veruit de sterkste. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede.
Wiebes won vrijdag en zaterdag ook de etappe. Bij de slotrit op zondag profiteerde ze van een sterke leadout van Lotte Kopecky waardoor ze Balsamo voor bleef.
Het peloton bereidt zich voor op de Tour de France Femmes, die zaterdag begint in Zwitserland.
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