Zes arrestaties rond pro-Israël demonstratie op Dam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft maandag rond een pro-Israëldemonstratie op de Dam in Amsterdam zes mensen aangehouden. Drie van hen zijn opgepakt voor het verstoren van de demonstratie, twee voor belediging en één persoon werd aangehouden voor verschillende zaken. Het ging om verzet, vernieling en belediging.

Volgens de politie was de sfeer bij de demonstratie beheersbaar. Er waren ongeveer honderd mensen bij de actie.

De actie werd georganiseerd door Time To Stand Up For Israel. Die organisatie wilde betogen als "reactie op de zorgwekkende toename van antisemitisme, academische boycots en anti-Israëlretoriek in Nederland - vooral binnen universiteiten".