Brand op Brunssummerheide bij Heerlen onder controle

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 3:20
anp220825043 1
HEERLEN (ANP) - De grote natuurbrand op de Brunssummerheide bij Heerlen in Zuid-Limburg is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Het nablussen zal nog uren duren.
De brand brak donderdagavond uit en trof een gebied van ongeveer 7,5 hectare. Daarbij kwam veel rook vrij. In een deel van Landgraaf werd lichte rook- en roetoverlast gemeld, in de wijk Kakert sloeg roet neer dat met water verwijderd kan worden.
Een kinderkamp in het gebied werd ontruimd. Enkele tientallen kinderen zijn elders ondergebracht. De eerste melding van de brand kwam rond 21.10 uur binnen.
Bij de bestrijding werden veel hulpdiensten ingezet. Zo kwamen speciale blusvoertuigen van Maastricht Aachen Airport ter plekke, evenals voertuigen van Duitse brandweerkorpsen.
