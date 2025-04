EDE (ANP) - De grote brand op de heide in Ede is onder controle, meldt locoburgemeester Arnold Versteeg van Ede. Het vuur is echter nog niet gedoofd. "De brandweer zal nog langdurig bezig zijn met nablussen", zegt Versteeg. "Er zullen nog twee pelotons van de brandweer ingezet blijven voor het nablussen."