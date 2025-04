Pentagon opent onderzoek naar Signal-gebruik Hegseth

Het Pentagon opent een onderzoek naar het gebruik van berichtenapp Signal door de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth, meldt het donderdag.

Volgens de verklaring van de inspecteur-generaal van het Pentagon is het doel van de evaluatie "om vast te stellen in hoeverre de minister en ander personeel zich hebben gehouden aan het beleid en procedures voor het gebruik van commerciële berichtendiensten voor officiële zaken".

Eind maart kwam naar buiten dat Hegseth in een Signal-groep details deelde over een Amerikaans aanvalsplan op de Houthi's in Jemen. De hoofdredacteur van het blad The Atlantic Jeffrey Goldberg was per ongeluk toegevoegd aan die groep.