ABN AMRO-economen somberder over economische groei door heffingen

AMSTERDAM (ANP) - Economen van ABN AMRO zijn door de aankondiging van nieuwe importheffingen in de Verenigde Staten somberder geworden over de economische groei van Nederland in 2025. Waar ze eerder rekenden op 1,8 procent groei, gaan ze nu uit van 1,4 procent. De heffingen zijn forser en komen eerder dan verwacht, schrijven economen Aggie van Huisseling en Jan-Paul van de Kerke.

De heffing van 20 procent op producten uit de Europese Unie raakt ten eerste de Nederlandse export naar de VS, schrijven ze. Daarnaast zwakt de wereldwijde economische groei af door alle heffingen die president Donald Trump andere landen heeft opgelegd. Dat is nadelig voor een internationaal georiënteerde economie als de Nederlandse.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo wil de Duitse regering meer uitgeven aan defensie en infrastructuur. Daarnaast kondigde de EU plannen aan voor hogere defensie-uitgaven. Dat zorgt in 2026 voor 1,3 procent groei in Nederland, waar ABN AMRO eerder uitging van 1 procent.