AMSTERDAM (ANP) - De brand op een schip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is uit, meldt de brandweer. Sinds donderdagmiddag was er brand op het schip dat geladen was met schrootmateriaal.

Er kwam veel rook vrij bij de brand aan de Vlothavenweg. Vanuit meerdere delen van de stad was een grote rookwolk te zien. Meerdere NL-Alerts moesten mensen waarschuwen voor overlast. Inmiddels kunnen mensen hun ramen en deuren gewoon weer openen, benadrukt de brandweer.