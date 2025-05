Zelensky sprak met Schoof over onderhandelingen Istanbul

TIRANA (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met Dick Schoof gesproken over de onderhandelingen met Rusland in Istanbul, schrijft Zelensky op X. Hij benadrukte dat het belangrijk is om gezamenlijk de druk op Rusland op te voeren om een staakt-het-vuren te bereiken.

"Tijdens mijn ontmoeting met premier Dick Schoof bedankte ik hem voor zijn krachtige steun aan Oekraïne", aldus Zelensky. "Dit jaar heeft Nederland zijn defensiehulp bijna verdrievoudigd. We waarderen deze bijdrage aan de bescherming van de levens van onze burgers enorm."

Schoof en Zelensky waren vrijdag beiden aanwezig op een top van de Europese Politieke Gemeenschap in Tirana. Schoof zei eerder al dat hij het teleurstellend vond dat de gesprekken in Istanbul tot niets hadden geleid.