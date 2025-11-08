Brand op schip in haven Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - In de haven van het Zeeuwse Terneuzen is vrijdagavond brand uitgebroken op een schip. De brandweer heeft opgeschaald en is met drie blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. Ook zetten brandweerlieden een speciaal blussysteem in dat werkt met ultrahoge druk om het vuur onder controle te krijgen.

De brand brak uit in het laadruim van het schip, dat gevuld is met schroot. Volgens Omroep Zeeland gaat het om het schip de Strait Pearl. Volgens de website Vesselfinder ligt dat 183 meter lange schip sinds dinsdag in de haven van Terneuzen.

De brandweer meldt dat het vuur zich lastig laat blussen en voor veel rookoverlast kan zorgen.