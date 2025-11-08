ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand op schip in haven Terneuzen

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 1:05
anp081125002 1
TERNEUZEN (ANP) - In de haven van het Zeeuwse Terneuzen is vrijdagavond brand uitgebroken op een schip. De brandweer heeft opgeschaald en is met drie blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. Ook zetten brandweerlieden een speciaal blussysteem in dat werkt met ultrahoge druk om het vuur onder controle te krijgen.
De brand brak uit in het laadruim van het schip, dat gevuld is met schroot. Volgens Omroep Zeeland gaat het om het schip de Strait Pearl. Volgens de website Vesselfinder ligt dat 183 meter lange schip sinds dinsdag in de haven van Terneuzen.
De brandweer meldt dat het vuur zich lastig laat blussen en voor veel rookoverlast kan zorgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

anp071125099 1

Kiesraad: dit is de officiële verkiezingsuitslag

Loading