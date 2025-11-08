Internationaal verbod op kwik in tandvullingen

GENÈVE (ANP) - De landen die zijn aangesloten bij een internationaal verdrag rond kwik, zijn overeengekomen om dat metaal in tandvullingen te verbieden. Het gebruik van het vervuilende en giftige metaal wordt geleidelijk verminderd en zou rond 2034 niet meer gebruikt moeten worden.

Het besluit viel tijdens een conferentie van het Minamataverdrag inzake kwik in Genève. Ruim 150 landen hebben zich aangesloten bij dat verdrag. De deelnemers spreken over een historische stap in de strijd tegen kwikverontreiniging.

Kwik wordt gebruikt in een amalgaamvulling, een legering met andere metalen. Amalgaamvullingen zijn in de EU al sinds 1 januari van dit jaar verboden, hoewel bij de invoering van dat verbod enkele landen achttien maanden langer hebben gekregen om de nieuwe regels door te voeren.