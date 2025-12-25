Wat een eerstehulparts hoopt dat jullie deze kerst níet doen

Spoedeisendehulparts willen rond kerst eigenlijk vooral dat je níet als kerstcliché op hun afdeling belandt. Hun boodschap is simpel: een beetje minder spektakel, een beetje meer gezond verstand. Zo blijven de bedden beschikbaar voor wie echt in levensgevaar is.

Dat begint al vóór de boom staat. I eder jaar melden zich in het VK meer dan 80.000 mensen op de spoedeisende hulp door kerstgerelateerde ongelukken: van vallen van ladders en zolders tot brandwonden door ovens en fairy lights. Artsen zien opvallend vaak mensen die uit de vlizotrap kukelen omdat ze “even snel” nog een doos ballen uit de koude, gladde vliering wilden pakken.

Ook in de keuken gaat het mis. Hete braadsledes, spattend vet en haastig gesneden groenten zorgen voor brandwonden en diepe snijwonden, soms met blijvende schade aan pezen of zenuwen. De NHS waarschuwt dat informatie over brandwonden en alcoholvergiftiging tot de meest geraadpleegde pagina’s op haar website hoort op Eerste en Tweede Kerstdag, een teken dat veel feesttafels eindigen met een bezoek aan

Daar komt de jaarlijkse alcoholgolf bovenop. In sommige weekenden is tot 70 procent van de bezoeken aan de spoedeisende hulp alcoholgerelateerd, en rond kerst loopt dat verder op. Ambulancediensten doen daarom een dringend beroep om “sensibel te vieren”: eet vooraf, ken je grenzen, wissel alcohol af met water en bel 999 alleen bij een echte levensbedreigende situatie.

Wat hopen artsen dus dat je níet doet deze feestdagen?

Zonder trap op een stoel klimmen om lampjes op te hangen.

Met te veel drank op koken, stoken of alsnog de auto pakken

Hun ontnuchterende kerstboodschap: het mooiste cadeau dat je zorgmedewerkers kunt geven, is dat je ze deze dagen níet nodig hebt.