ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Racen op de Autoroute: Dat kan je vanaf nu een gevangenisstraf kosten

auto
door Pieter Immerzeel
donderdag, 25 december 2025 om 13:48
peage_autoroutes
In Frankrijk wordt hardrijden vanaf dit weekend letterlijk een gevangeniswaardige daad. Wie meer dan 50 kilometer per uur boven de maximumsnelheid rijdt, pleegt voortaan geen eenvoudige verkeersovertreding meer, maar een misdrijf. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat vanaf 29 december worden bestraft met “een gevangenisstraf tot drie maanden en een boete van 3.750 euro, met vermelding op het strafblad”.​
Tot nu toe gold zo’n ‘grand excès de vitesse’ als een forse bekeuring van de vijfde klasse, die pas bij herhaling tot een misdrijf werd opgewaardeerd. Nu is het al bij de eerste keer raak: naast celstraf en hoge boete dreigen ook inbeslagname van de auto, een rijontzegging tot drie jaar en een verplichte – en zelf te betalen – cursus verkeersveiligheid.
Naast celstraf en hoge boete dreigen ook inbeslagname van de auto, en een rijontzegging 
De Franse regering verwijst naar een “recrudescence” van extreme snelheidsovertredingen: in 2024 werden ruim 63.000 zaken met meer dan 50 km/u te hard geregistreerd, bijna 70 procent meer dan in 2017. Voor toeristen en Nederlandse vakantiegangers is de boodschap simpel: de oude reflex “in Frankrijk kun je nog een beetje doortuffen” wordt ineens riskant duur – en potentieel strafblad‑gevaarlijk.​

Lees ook

'Eén glas te veel kan leiden tot een strafblad, torenhoge kosten en blijvende problemen''Eén glas te veel kan leiden tot een strafblad, torenhoge kosten en blijvende problemen'
Subtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verradenSubtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verraden
Fransen gaan veel meer flitsen op de AutorouteFransen gaan veel meer flitsen op de Autoroute
Er vallen deze zomer erg veel doden op de autorouteEr vallen deze zomer erg veel doden op de autoroute
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Scherm­afbeelding 2025-12-25 om 06.34.07

Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

Loading