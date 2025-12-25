In Frankrijk wordt hardrijden vanaf dit weekend letterlijk een gevangeniswaardige daad. Wie meer dan 50 kilometer per uur boven de maximumsnelheid
rijdt, pleegt voortaan geen eenvoudige verkeersovertreding
meer, maar een misdrijf
. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat vanaf 29 december worden bestraft met “een gevangenisstraf
tot drie maanden en een boete van 3.750 euro, met vermelding op het strafblad”.
Tot nu toe gold zo’n ‘grand excès de vitesse’
als een forse bekeuring van de vijfde klasse, die pas bij herhaling tot een misdrijf werd opgewaardeerd. Nu is het al bij de eerste keer raak: naast celstraf en hoge boete dreigen ook inbeslagname van de auto, een rijontzegging tot drie jaar en een verplichte – en zelf te betalen – cursus verkeersveiligheid.
De Franse regering verwijst naar een “recrudescence” van extreme snelheidsovertredingen: in 2024 werden ruim 63.000 zaken met meer dan 50 km/u te hard geregistreerd, bijna 70 procent meer dan in 2017. Voor toeristen en Nederlandse vakantiegangers
is de boodschap simpel: de oude reflex “in Frankrijk kun je nog een beetje doortuffen” wordt ineens riskant duur – en potentieel strafblad‑gevaarlijk.