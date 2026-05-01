Brandweer wil sneller blussen bij 't Harde

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 12:26
'T HARDE (ANP) - De brandweer wil de natuurbrand bij 't Harde zo snel mogelijk blussen, zegt burgemeester van Elburg Harm-Jan van Schaik. Voor het blussen zullen vrijdag ook weer twee Chinook-helikopters worden ingezet, met het doel het bluswerk te versnellen.
De burgemeester was vrijdagochtend bij het natuurgebied. Op meerdere plekken in het land woeden nog branden en ook is het erg droog, waardoor het risico op nieuwe branden hoog is. Daarom wil de brandweer bij 't Harde zo snel mogelijk klaar zijn met blussen, legt de burgemeester uit. De brand lijkt niet meer gevaarlijk, maar onder de bodem van het gebied smeult het vuur nog steeds, aldus Van Schaik.
Van Schaik heeft donderdagavond met staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie het gebied bezocht en gesproken over de brand. De staatssecretaris bevestigde wat Defensie donderdag al meldde: dat er op dit moment niet meer geoefend wordt met brandbaar materiaal op het terrein.
