ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo zorg je voor meer intimiteit in je relatie (en dat heeft niets met seks te maken)

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 01 mei 2026 om 12:15
138541344_m
Intieme relaties draaien, per definitie, om het delen van gevoelens die je niet met zomaar iedereen deelt. Wie zich emotioneel openstelt voor een partner, bouwt aan vertrouwen, verbondenheid en die zeldzame vorm van nabijheid die een relatie verdiept. Toch verloopt dat proces zelden volgens een vast patroon.
Soms duurt het lang voor partners zich echt openstellen, soms gebeurt het al op de eerste date. Wat is het beste? Volgens nieuw onderzoek van Jagiellonian University ligt het antwoord in een subtiel maar krachtig fenomeen: kama muta, vrij vertaald als 'ontroerd worden'. De studie van psycholoog Jan Wiecha en collega’s (2026) beschrijft dit als een intense, positieve emotie die gepaard gaat met warmte, kippenvel of zelfs tranen, momenten waarop mensen zich diep verbonden voelen met een ander.
Die ervaring blijkt geen bijzaak, maar een katalysator. Ontroering versnelt het proces van elkaar leren kennen en versterkt de emotionele band. Belangrijker nog: het is geen eigenschap die je simpelweg hebt of niet hebt. De onderzoekers tonen aan dat juist gedeelde ervaringen, kleine, alledaagse momenten van zorg en aandacht, deze emotie oproepen en daarmee de relatie verdiepen.

Wederkerigheid

Het onderzoek vergeleek verschillende factoren, zoals persoonlijkheid, hechtingsstijl en relatiekwaliteit. Hoewel sommige mensen van nature gevoeliger zijn voor ontroering, bleek iets anders doorslaggevend: wederkerigheid. Wanneer partners elkaars emoties herkennen en erop reageren, ontstaat een versterkend effect. Een simpele daad, zoals zorgen voor een zieke partner, kan onverwacht veel impact hebben als die emotioneel wordt gedeeld en erkend.
Zonder voortdurende momenten van gedeelde ontroering stagneert de groei. Zoals de onderzoekers stellen, fungeren zulke momenten als 'tijdelijke boosters', vooral wanneer een relatie onder druk staat.
De praktische les is helder. Intimiteit is geen eindpunt, maar een proces dat gevoed moet worden. Door stil te staan bij momenten waarop je geraakt werd door je partner en die te delen, kun je die emotionele dynamiek versterken. Het zijn juist die kleine, vaak over het hoofd geziene ervaringen die een relatie verdiepen.
Duurzame liefde ontstaat dus niet door geluk of toeval, maar door een voortdurende wisselwerking van geven, voelen en reageren. Ontroering blijkt daarbij cruciaal.
Bron: Psychology Today

loading

POPULAIR NIEUWS

271886559_m

249345747_m

229219109_m

166590055_m

201768846_m

6x403x3312x1863-1920x1080

Loading