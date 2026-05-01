Europeanen demonstreren op Dag van de Arbeid

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 12:46
PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - Op meerdere plekken in Europa is vrijdag gedemonstreerd in het kader van de Dag van de Arbeid. Zo zijn in Frankrijk onder meer in Marseille en Lyon mensen op de been. In Nantes werden daarbij dingen naar de politie gegooid, melden de lokale autoriteiten op X.
In heel het land zijn zo'n 320 demonstraties aangekondigd, meldt FranceInfo. Op een kaart op de website van vakbondskoepel CGT is te zien waar in Frankrijk men allemaal kan aansluiten.
Ook in Berlijn, een traditioneel linkse stad, is een grote demonstratie aangekondigd. Daar moet tegen 18.00 uur een grote optocht vertrekken, onder meer door de stadsdelen Kreuzberg en Neukölln. Afgelopen jaar liepen onder dezelfde vlag meer dan 20.000 mensen mee, schrijft de Berliner Morgenpost.
In Turkije werden zo'n tweehonderd mensen gearresteerd in Istanbul. Een deel van hen zou op weg zijn geweest naar het Taksimplein, dat op voorhand was afgesloten door de autoriteiten. Ook zou traangas zijn ingezet.
