Veel jongeren onder slachtoffers brand Zwitserland

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 17:14
CRANS-MONTANA (ANP/DPA/AFP) - Onder de slachtoffers van de brand in Zwitserland zijn veel jongeren, zeggen ooggetuigen en ziekenhuizen die gewonden behandelen. In het ziekenhuis van Lausanne zijn 22 van de zwaarst gewonde mensen binnengekomen, die gemiddeld tussen de 16 en 26 jaar zijn.
Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers de brand in de bar heeft gemaakt, maar de autoriteiten hadden het eerder over tientallen doden en zeker honderd gewonden. "Het gaat om jonge patiënten", zegt ziekenhuisdirecteur Claire Charmet tegen het Zwitserse 24 Heures. Haar ziekenhuis heeft het crisisplan geactiveerd om de vele slachtoffers te behandelen.
Volgens de Zwitserse omroep SRF is de bar vooral populair bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar.
De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Twee jonge Franse vrouwen vertelden aan BFMTV dat een champagnefles met "verjaardagskaarsjes" te dicht bij het plafond zou zijn gekomen. "Binnen enkele seconden stond het hele plafond in brand." Er zouden champagneflessen zijn rondgegaan met zogenoemde 'ijsfonteinen'. Dat is een soort vuurwerk waar vonken vanaf komen.
