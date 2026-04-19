Braziliaanse president Lula noemt oorlog tegen Iran waanzin

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 22:28
HANNOVER (ANP/DPA) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft uitgehaald naar de Verenigde Staten vanwege de oorlog die het land samen met Israël voert tegen Iran. "Waanzin", aldus de Braziliaan, in een toespraak bij de opening van Hannover Messe, een grote handelsbeurs in de Duitse stad.
"We zijn getuige van een cruciaal moment in de wereldwijde geopolitiek, dat gekenmerkt wordt door twee paradoxen: terwijl astronauten naar de maan vliegen, worden vrouwen en kinderen willekeurig gedood bij de bombardementen in het Midden-Oosten", aldus Lula.
Ook noemde Lula het in zijn speech onaanvaardbaar dat in de 21e eeuw honger, ongeletterdheid en een gebrek aan toegang tot elektriciteit nog onopgeloste problemen zijn voor miljarden mensen, terwijl tegelijkertijd 2,7 biljoen dollar wordt uitgegeven aan oorlog.
