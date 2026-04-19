Pro-Russische Radev claimt verkiezingsoverwinning in Bulgarije

SOFIA (ANP/BLOOMBERG) - Voormalig president Rumen Radev, die zich verzet tegen sancties tegen Rusland en militaire steun aan Oekraïne, heeft de overwinning geclaimd in de Bulgaarse parlementsverkiezingen. Hij beloofde vernieuwing na jaren van politieke impasse en corruptie.

Bij de achtste algemene verkiezingen van het land sinds 2021 stevent Radevs partij, Progressief Bulgarije, af op een absolute meerderheid met 129 zetels in het 240 zetels tellende parlement, zo blijkt uit een prognose van peilingsbureau Alpha Research. Radev ligt op koers om 44 procent van de stemmen te behalen. Daarmee ligt hij 30 procentpunten voor op zijn naaste uitdager, voormalig premier Bojko Borissov, die zijn nederlaag heeft erkend.

"Progressief Bulgarije wint ondubbelzinnig", zei de 62-jarige Radev tegen verslaggevers in Sofia nadat de prognoses waren gepubliceerd. "Dit is een overwinning van hoop op wantrouwen. Dit is een overwinning van vrijheid op angst. En ten slotte is dit een overwinning, als ik dat zo mag zeggen, van de moraal."

Radev trad in januari af als staatshoofd om deel te nemen aan de verkiezingen, nadat een golf van demonstraties een coalitie onder leiding van Borissovs partij GERB ten val had gebracht. Met de belofte om de strijd aan te binden met wat hij een corrupte elite noemde, vergaarde hij steun vanuit het gehele politieke spectrum. Hij deed dit met beloften de rechterlijke macht te hervormen, de inkomens van kiezers uit de arbeidersklasse te verhogen en bruggen te slaan naar het Kremlin.

Met de nederlaag van Viktor Orbán in Hongarije, een week geleden, heeft het Kremlin net zijn belangrijkste bondgenoot binnen de EU verloren. Het is onduidelijk of Radev zal proberen de nadruk van het EU-beleid te verleggen richting Moskou. Hij heeft ook verklaard dat hij de EU en de NAVO wil versterken.