Schip en container beschadigd op Maasvlakte, bijtende stof lekt

ROTTERDAM (ANP) - Een container die zondagavond verkeerd is neergezet op een schip op de Maasvlakte bij Rotterdam, lekt een giftige, bijtende stof. Het schip zelf heeft ook schade opgelopen, vertelt een woordvoerster van de veiligheidsregio. "Er is een gat ontstaan in het dek, boven de machinekamer. De stof lekt daar naar binnen", schetst ze de situatie.

Het gaat om een relatief klein lek, dat volgens de hulpdiensten geen gevaar oplevert voor de omgeving. Ook de 22 bemanningsleden van het schip zijn veilig. De woordvoerster weet niet om welke stof het precies gaat, maar het is volgens haar alleen bij aanraking schadelijk.

Hoe het precies misging, is niet geheel duidelijk. De hulpdiensten dachten eerst dat de container uit een kraan was gevallen, maar dat blijkt niet te kloppen. Volgens de woordvoerster is de container gaan schuiven, waarna de problemen ontstonden.

De hulpdiensten werken aan een plan om de container van boord te krijgen of de bijtende stof over te pompen. Dat gaat vermoedelijk nog uren duren.