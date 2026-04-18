Brazilië, Mexico en Spanje beloven extra hulp aan Cuba

MADRID (ANP) - De regeringen van Brazilië, Spanje en Mexico hebben zaterdag toegezegd hun hulp aan Cuba op te voeren. Daarmee willen zij een volgens hen door een Amerikaanse blokkade veroorzaakte humanitaire crisis op het eiland verlichten. In een gezamenlijke verklaring riepen de drie landen op tot een oprechte dialoog, die in lijn is met de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties. De landen voegden eraan toe dat het Cubaanse volk vrij moet zijn om zijn eigen toekomst te bepalen.

De verklaring kwam naar buiten nadat de Spaanse premier Pedro Sánchez in Barcelona de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum ontving voor een internationale top gericht op het vinden van een antwoord op de opkomst van radicaal-rechtse partijen en denkbeelden.