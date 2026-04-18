Yonhap: Noord-Korea vuurt zeker één ballistische raket af

SEOUL (ANP) - Noord-Korea heeft zondag minstens één ballistische raket getest, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het is de nieuwste test in een hele reeks recente lanceringen door Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse legertop heeft volgens Yonhap één ballistische raket gedetecteerd die in oostelijke richting werd afgevuurd. Het Zuid-Koreaanse leger analyseert het incident.

Noord-Korea liet eerder deze maand weten tussen 6 en 8 april ook al tests te hebben uitgevoerd met diverse militaire technologieën, waaronder een kop met clustermunitie voor een tactische ballistische raket en een elektromagnetisch wapensysteem. Ook zou toen een zogenoemde koolstofvezelbom zijn getest.

Bovendien waarschuwde de chef van de VN-atoomwaakhond vorige week dat Noord-Korea bezig is met een "zeer ernstige uitbreiding" van zijn vermogen om kernwapens te produceren. Noord-Korea voerde in 2006 zijn eerste test uit met een atoombom.