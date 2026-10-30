Brazilië ontbiedt Argentijnse diplomaat om vlucht Bolsonaro

BRASÍLIA (ANP/AFP) - Brazilië heeft een Argentijnse diplomaat ontboden om "uitleg te geven" over de reisbewegingen van Flávio Bolsonaro. Die politicus vluchtte na de door hem verloren presidentsverkiezingen via Argentinië naar de Verenigde Staten.

Bolsonaro mocht vanwege een strafrechtelijk onderzoek Brazilië niet verlaten en moest zijn paspoorten inleveren. Toch kon hij over land de grens met Argentinië oversteken, bij Puerto Iguazú. De Argentijnse autoriteiten stelden woensdag dat Bolsonaro "met geldige reisdocumenten" het land was binnengekomen. Daar stapte hij op een privévliegtuig dat hem via Ecuador naar Miami zou brengen.

Het is niet duidelijk welk paspoort Bolsonaro gebruikt heeft tijdens zijn vlucht. Hij beschikte als senator bijvoorbeeld over een diplomatiek paspoort. Toen hij de deadline had gemist voor het inleveren werd dat ongeldig verklaard. Volgens internationale media gebruikte hij mogelijk een Italiaans paspoort, dat hij sinds 2023 heeft door zijn Italiaanse voorouders.