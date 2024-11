Rust keert terug bij Plein 40-45 in Amsterdam, nog veel politie

AMSTERDAM (ANP) - De rust bij Plein 40-45 in Amsterdam-West lijkt terug te keren, ziet een verslaggever van het ANP even voor 22.00 uur. Er is nog wel veel politie aanwezig: zo'n tien politiebusjes staan in de buurt.

Rond 19.15 uur ging het mis toen een grote groep met vuurwerk gooide. Een tram vloog hierdoor in de brand, waarbij geen gewonden zijn gevallen. De ME heeft een aantal mensen opgepakt, maar er is nog niet bekendgemaakt hoeveel. Een verslaggever zag dat er honderden jongeren op straat waren, sommige mensen liepen met gezichtsbedekking.

In de stad geldt een noodverordening sinds het geweld dat vorige week plaatsvond rondom de Israëlische voetbalsupporters die in de hoofdstad waren voor de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.