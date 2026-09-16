Poetin doet stemoproep, noemt stembusgang 'barometer' voor oorlog

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Poetin heeft woensdag Russen opgeroepen om te gaan stemmen voor de parlementaire verkiezingen. Die worden komend weekend gehouden. Volgens Poetin geldt de stemuitslag als barometer voor de steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne.

"Jullie keuze en jullie mening zullen eens te meer tonen dat miljoenen mensen achter onze militairen staan, dat we een eensgezind volk zijn, verenigd door onze gedeelde waarden, historisch besef en liefde voor ons thuisland", aldus Poetin. De Russische autocraat voegde eraan toe dat de stembusgang moest worden gezien als een collectief antwoord op hen die proberen Rusland te verzwakken en de Russische vooruitgang willen dwarsbomen.

De verkiezingen in Rusland zijn allesbehalve vrij en eerlijk. Een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt dan ook verwacht. In aanloop naar de verkiezingen werd oppositiepartij Jabloko uitgesloten van deelname, vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.