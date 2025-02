WENEN/VILLACH (ANP/AFP/DPA) - De steekpartij zaterdag in de Zuid-Oostenrijkse stad Villach was volgens de minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner een aanslag gepleegd door 'een islamist' of jihadist. Een 23-jarige Syrische asielzoeker stak in op mensen en doodde een 14-jarig kind. Hij werd uitgeschakeld door een passerende automobilist die ook uit Syrië afkomstig is.