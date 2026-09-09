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Brekelmans: oppositiepartijen hebben nu meer verantwoordelijkheid

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:51
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DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen hebben volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans onder het huidige minderheidskabinet meer ruimte om de koers van het land te bepalen. "En daarmee ook meer verantwoordelijkheid", zei hij in de Binnenhoflezing in Nieuwspoort.
Brekelmans pleitte voor een "nieuwe balans" in de Nederlandse politiek, vooral tussen oppositie en coalitie. "Jarenlang was de kritiek dat coalitiepartijen alles dichtregelden in een regeerakkoord en in wekelijkse coalitieoverleggen. En de kritiek was dat oppositiepartijen nauwelijks een rol konden spelen." Nu de coalitie geen meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft, is dat anders.
Dat is voor iedereen wennen, vervolgde Brekelmans. "Voor coalitiepartijen, die gewend zijn dingen volledig met elkaar uit te onderhandelen. Voor oppositiepartijen, die gewend zijn de regering te bekritiseren en vooral overal tegen te zijn." Ook media en kiezers zijn volgens hem deze "traditionele rollen" gewend.
Oppositie
De toespraak van het VVD-kopstuk is een ruime week nadat coalitiepartijen D66, VVD en CDA er ternauwernood onderling uitkwamen over de begroting. Oppositiepartijen schoven in de laatste dagen van dat overleg niet meer aan.
Onder oppositiepartijen is de teneur juist dat het aan de coalitie is hun tegemoet te komen en zo meerderheden te vinden. JA21-leider Joost Eerdmans zei dat ook rond de recente begrotingsgesprekken. "Wij worden verwacht steun te geven, maar we zijn daar niet verantwoordelijk voor. Dat is, denk ik, de vrijheid die je als oppositie hebt."
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