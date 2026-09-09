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Vrouw omgekomen bij treinongeluk in Polen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:52
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WARSCHAU (ANP/AFP/DPA) - Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakten twintig mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte hierna ontspoord.
"Ik kan bevestigen dat er één persoon is overleden", zei de woordvoerder van de lokale politie tegen persbureau AFP. Ze voegt eraan toe dat het om een passagier lijkt te gaan. Vervoerder PKP Intercity meldt op X dat van de twintig gewonden er vier ernstig gewond zijn geraakt.
Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië tussen de dorpen Sokolniki Suche en Sokolniki Mokre, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. "Door de botsing zijn zes rijtuigen en de locomotief ontspoord," meldt de politie. Hulpdiensten en officieren van justitie zijn ter plaatse om het ongeluk te onderzoeken.
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