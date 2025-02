Wawrinka en Kyrgios uiten kritiek op duur dopingschorsing Sinner

DEN HAAG (ANP) - Verschillende tennissers kunnen zich niet vinden in de dopingschorsing van drie maanden voor nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka "gelooft niet meer in een schone sport", zo meldt de 39-jarige Zwitser op X na de schikking tussen dopingautoriteit WADA en de Italiaan.

De Australiër Nick Kyrgios, die sinds de bekendwording van Sinners dopingovertreding augustus vorig jaar al kritiek uit op de afhandeling van de gebeurtenis, reageerde ook in duidelijke bewoordingen. "Dit is een treurige dag voor het tennis. Eerlijkheid in tennis bestaat niet", schrijft de oud-finalist van Wimbledon op X. Volgens hem kregen minder goede spelers in het verleden zwaardere straffen voor vergelijkbare overtredingen.

Sinner ontliep aanvankelijk een schorsing na zijn twee positieve testen van maart vorig jaar. Maar de WADA ging in beroep en maakte zaterdag bekend een akkoord te hebben bereikt met Sinner voor een schorsing van drie maanden.