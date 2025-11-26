Brekelmans tempert verwachtingen over onderzoek naar drones

DEN HAAG (ANP) - De drone-incidenten bij vliegbases Volkel en Eindhoven roepen in de Kamer veel vragen op. Maar in een debat woensdag waarschuwde demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) dat mogelijk veel onopgehelderd blijft.

Bij Volkel werden vrijdag- en zaterdagavond drones gesignaleerd. Op Eindhoven alleen op zaterdagavond. Op beide bases is zonder succes geprobeerd de drones neer te halen. Dat was nog niet eerder gebeurd. Elders in Europa worden soortgelijke verstoringen al langer gemeld.

Een "zorgelijke ontwikkeling" noemde Daniël van den Berg (JA21) de gebeurtenissen. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat hebben we nu precies gezien het afgelopen weekend", wilde Fatimazhra Belhirch (D66) weten. Waarom wordt de aanschaf van dronebestrijdingsmiddelen nu pas versneld, vroeg Kati Piri (GroenLinks-PvdA).

'Enorme dreiging'

Brekelmans zei dat de onderzoeken nog lopen. Maar hij probeerde de verwachtingen te temperen. Speurwerk in Denemarken, Noorwegen, België en Duitsland naar drone-incidenten heeft "niet een heel duidelijk beeld opgeleverd", zei hij.

De drones vormden niet direct een "enorme dreiging" voor de bases, aldus Brekelmans. Er is geen indicatie dat ze bewapend waren en zelfs met een camera zullen de drones "niet meteen allerlei geheimen waarnemen".

Eerdere sabotageacties

Eerder zijn er wel sabotageacties geweest in Europa die gelinkt werden aan een Russisch netwerk, zoals een aantal branden. Bij al die drone-incidenten is dat niet bevestigd, aldus de minister. Het is "niet eenvoudig" om vast te stellen wie erachter zit, "zeker als je de drone niet in handen hebt".

Defensie is bezig om versneld extra capaciteit aan te schaffen om drones te detecteren en te bestrijden. Deze week kondigde het ministerie nog aan daarvoor tussen de 1,25 en 3 miljard euro uit te trekken.