IMF en Oekraïne sluiten deal over nieuwe regeling van 8,2 miljard

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 21:55
KYIV (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een akkoord bereikt met Oekraïne over een nieuwe regeling ter waarde van ongeveer 8,2 miljard dollar, zo'n 7,1 miljard euro. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland "blijft een zware tol eisen van de Oekraïense bevolking en de economie", aldus het IMF.
De overeenkomst geldt vier jaar. Het geld is volgens het IMF bedoeld voor een reeks fiscale en monetaire beleidsmaatregelen die onder meer de economische stabiliteit van het land moeten handhaven, corruptie moeten aanpakken en het bestuur moeten verbeteren. Het IMF stelt dat het land ondanks de oorlog vastbesloten is door te gaan met de hervormingen.
Het akkoord volgt op overleg tussen het IMF en Oekraïense autoriteiten vorige week. Het IMF is een van de grootste kredietverstrekkers van Oekraïne. Met het geld kan Oekraïne naar verwachting meer grootschalige steun aantrekken om de financieringstekorten te verminderen. De raad van bestuur van het IMF moet het programma nog goedkeuren.
