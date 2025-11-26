McLaren-teambaas: we hebben Las Vegas achter ons gelaten

DOHA (ANP) - Het Formule 1-team van McLaren heeft de gebeurtenissen tijdens de Grote Prijs van Las Vegas achter zich gelaten. Dat stelt teambaas Andrea Stella in een persbericht, in aanloop naar de GP van Qatar.

Stewards van de internationale autosportfederatie FIA diskwalificeerden de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zondag omdat hun auto's bij de technische keuring aan de finish niet aan de voorschriften voldeden. Er was sprake van te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. Max Verstappen won de race en is door de diskwalificatie van zijn concurrenten terug in de race om de wereldtitel.

"Wat er in Las Vegas is gebeurd, verandert niets aan onze aanpak van dit weekend", aldus Stella. "De mentaliteit die ons twee constructeurstitels en twee coureurs in de strijd om het kampioenschap heeft opgeleverd, blijft hetzelfde: tot het uiterste gaan en ons potentieel maximaliseren. Pijnlijke momenten horen bij onze sport, maar ze zorgen er ook voor dat je leert en sterker wordt."