Frankrijk houdt minuut stilte voor door cycloon getroffen Mayotte

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft om 11.00 uur een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de cycloon op Mayotte, een Frans eiland ten oosten van Mozambique. Maandag is een nationale dag van rouw. De Franse vlag hangt in het hele land halfstok.

Mayotte werd 14 december getroffen door de zwaarste storm voor het eiland in negentig jaar. De dag van rouw is bedoeld om solidariteit te tonen met de mensen op Mayotte, zei premier François Bayrou. Frankrijk "is aanwezig om Mayotte weer op te bouwen en ervoor te zorgen dat de bevolking van Mayotte zich gesteund voelt door het hele land". Vorige week bezocht de Franse president Emmanuel Macron het eiland.

Volgens de autoriteiten zijn door de cycloon mogelijk duizenden doden gevallen, maar het officiële dodental staat op 35. Functionarissen zeggen dat overledenen mogelijk volgens religieuze gebruiken snel zijn begraven, voordat ze geteld konden worden. Daarnaast bestaat de kans dat veel van de omgekomen slachtoffers ongedocumenteerde immigranten waren.