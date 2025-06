Brekelmans verwacht geen groot hulppakket voor Oekraïne op top

DEN HAAG (ANP) - Het intensiveren van de hulp aan Oekraïne is een speerpunt voor het kabinet op de komende NAVO-top, maar demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) verwacht geen groot nieuw totaalpakket. Wel zullen individuele landen aanvullende steun aankondigen, zei hij vrijdag op een persconferentie.

Hij vindt het verder belangrijk dat de NAVO-landen opnieuw bevestigen dat ze Oekraïne steunen. Dat land heeft het zwaar op het slagveld. De Russische strijdkrachten nemen al langer geleidelijk steeds meer Oekraïens grondgebied in.

Nieuwe militaire leveranties van de Verenigde Staten zijn niet te verwachten. De regering in Washington heeft volgens Brekelmans meer dan duidelijk gemaakt dat ze van Europa verwacht het voortouw te nemen in de hulp aan de regering in Kyiv. De Amerikanen gaan wel door met hun al toegezegde leveranties. Europa heeft de VS nog wel nodig om de steun te kunnen voortzetten, zei de minister. Het gaat dan onder meer om inlichtingen.