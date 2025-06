Ministerraad stemt in met De Jonge als commissaris in Zeeland

DEN HAAG (ANP) - Hugo de Jonge wordt definitief commissaris van de Koning in Zeeland. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. De Provinciale Staten van Zeeland droegen de 47-jarige CDA'er begin deze maand na een sollicitatieprocedure voor als commissaris voor de komende zes jaar.

De Jonge is sinds september al waarnemer in Zeeland, na het vertrek van Han Polman. De oud-minister presenteerde zich de afgelopen maanden nadrukkelijk als boegbeeld van zijn geboorteprovincie. "Nu mag iedereen het weten: natuurlijk heb ik gesolliciteerd. Hoe kan het ook anders?", zei De Jonge nadat hij was voorgedragen. "Ik houd van Zeeland, om zijn rijke historie en kansrijke toekomst."

Zoals gebruikelijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken de voordracht vanuit de provincie overgenomen. De Jonge wordt benoemd per 1 juli. Na de zomer wordt hij geïnstalleerd.