ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brekelmans vindt mogelijke inzet handelsbazooka 'niet verstandig'

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 18:36
anp220126186 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt het 'niet verstandig' als Nederland in Europa pleit voor de mogelijke inzet van verregaande handelssancties tegen de VS, zolang die de claim op Groenland niet laten varen. "Vrijwel iedereen zegt nu: we escaleren nu verder niet," zegt defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) over de houding van andere Europese landen. Hij wil op dit moment geen "dreigement of politiek signaal" afgeven richting de VS.
Kati Piri (GroenLinks-PvdA) diende de motie in met het verzoek die zogenoemde handelsbazooka achter de hand te houden. Een Kamermeerderheid is het daarmee eens. "Ik respecteer de opvatting van het kabinet, maar ik constateer wel dat het hier gaat om een dubbel demissionair kabinet dat rust op 26 zetels." Ze wil dat het kabinet die opdracht uitvoert, ondanks de kritiek van Brekelmans.
Donderdagavond is premier Dick Schoof in Brussel voor een ingelaste EU-top over de dreigende Amerikaanse heffingen. De Kamer wilde nog voor die bijeenkomst in debat, om de premier een opdracht mee te kunnen geven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

Scherm­afbeelding 2026-01-22 om 06.37.59

Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Loading