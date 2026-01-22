Brekelmans vindt mogelijke inzet handelsbazooka 'niet verstandig'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt het 'niet verstandig' als Nederland in Europa pleit voor de mogelijke inzet van verregaande handelssancties tegen de VS, zolang die de claim op Groenland niet laten varen. "Vrijwel iedereen zegt nu: we escaleren nu verder niet," zegt defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) over de houding van andere Europese landen. Hij wil op dit moment geen "dreigement of politiek signaal" afgeven richting de VS.

Kati Piri (GroenLinks-PvdA) diende de motie in met het verzoek die zogenoemde handelsbazooka achter de hand te houden. Een Kamermeerderheid is het daarmee eens. "Ik respecteer de opvatting van het kabinet, maar ik constateer wel dat het hier gaat om een dubbel demissionair kabinet dat rust op 26 zetels." Ze wil dat het kabinet die opdracht uitvoert, ondanks de kritiek van Brekelmans.

Donderdagavond is premier Dick Schoof in Brussel voor een ingelaste EU-top over de dreigende Amerikaanse heffingen. De Kamer wilde nog voor die bijeenkomst in debat, om de premier een opdracht mee te kunnen geven.