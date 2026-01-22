NAVO-missie in Noordpoolgebied krijgt mogelijk andere naam

DAVOS/BRUSSEL (ANP) - De versterking van Groenland en het Noordpoolgebied door de NAVO gebeurt mogelijk onder een andere naam. Om de Verenigde Staten gerust te stellen en ervan te weerhouden Groenland in te lijven, opperden NAVO-landen aanvankelijk de missie Noordpoolschildwacht (Arctic Sentry). Nu er na een knallende ruzie een nieuw compromis in de maak is, is het voor een frisse start volgens NAVO-diplomaten beter een andere naam te bedenken.

De Amerikaanse president Trump liet woensdag na een gesprek met NAVO-topman Rutte zijn eis vallen om Groenland te annexeren. De VS en Denemarken gaan onderhandelen over het verzekeren van de Amerikaanse toegang tot het eiland. Dat de VS ook op de lange termijn Groenland kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een nieuw raketschild op te tuigen, is volgens Trump cruciaal.

Trump en Rutte spraken ook af dat de zeven arctische NAVO-landen het gebied gaan versterken. Maar dat kan beter onder een andere naam, denkt een diplomaat. Het werk aan zo'n missie moet volgens een ander nog beginnen, maar een nieuwe benaming lijkt ook hem goed.