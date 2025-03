Brekelmans wil voor overgrote deel wapens van Europese makelij

PARIJS (ANP) - Het overgrote deel van het geld dat Europa in zijn herbewapening steekt moet naar de Europese defensie-industrie gaan, vindt defensieminister Ruben Brekelmans. "Dat ben ik met Frankrijk eens", zei hij op een veiligheidsconferentie in Parijs.

Frankrijk hamert er al jaren op dat Europese landen hun defensiebudgetten in Europa moeten uitgeven, maar Nederland had daar altijd weinig mee op. Nederland kocht liever in bij de grote beschermheer en defensie-industriële reus de Verenigde Staten. Maar sinds de dreiging uit Rusland en de twijfels over het bondgenootschap met de Amerikanen groeien, voelt ook Nederland meer voor Europese makelij.

Het resultaat staat nog steeds voorop, benadrukte Brekelmans in Parijs, waar hij samen met zijn Franse ambtgenoot het Parijse Defensie- en Strategieforum opende met een toespraak. Haast is geboden en als Amerikaanse fabrikanten sneller kunnen leveren, krijgen zij voorrang. Maar dan zou de productie bij voorkeur wel in Europese fabrieken, onder licentie, moeten plaatsvinden.