Met carnaval 133.619 flesjes en blikjes ingeleverd bij machines

'S HERTOGENBOSCH (ANP) - Tijdens carnaval zijn in totaal 133.619 blikjes en flesjes ingeleverd bij mobiele bulkmachines in zes steden, laat een woordvoerster namens Statiegeld Nederland weten. De machines waar mensen flessen en blikken konden inleveren, waren een proef.

Het is de bedoeling dat er ook tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag machines worden geplaatst. Hoeveel en waar is nog niet bekend. Ook daar worden de machines geplaatst bij wijze van proef.

De machines stonden tijdens de carnavalsperiode in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond, Roosendaal en Oldenzaal. In die laatste plaats stonden er twee. Bij de machines konden ruim honderd blikjes en flesjes tegelijk worden ingeleverd. Wie iets inleverde, kon ervoor kiezen het statiegeld te ontvangen via een Tikkie, of het geld te doneren aan een lokaal goed doel. De totale opbrengst is exclusief het aantal blikken en flessen dat via bezemwagens werd opgehaald.

Statiegeld Nederland is onderdeel van Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen namens het bedrijfsleven. Sinds 2022 moet in Nederland 90 procent van de plasticflessen worden ingezameld. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haalt Verpact die norm "bij lange na niet".